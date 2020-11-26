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Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения

Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения Сегодня оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
В регионе
26 ноября 2020 г. 08:53
Оппозиция в Армении хочет добиться отмены военного положения

Сегодня оппозиционные депутаты армянского парламента планируют созвать внеочередное заседание Национального собрания для обсуждения вопроса об отмене военного положения, введенного в стране с 27 сентября из-за эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, на сайте законодательного органа отмечается, что внеочередное заседание созывается в 11.00 (бакинское время) по инициативе депутатов.

Отмена военного положения позволит оппозиции инициировать процесс отставки премьера и беспрепятственно проводить акции протеста - во время военного положения это запрещено. Оппозиция добивается ухода главы правительства Никола Пашиняна, обвиняя его в подписании невыгодного армянской стороне соглашения о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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Версия на английском языке Armenian opposition intends to lift martial law for Pashinyan's resignation
Версия на азербайджанском языке Ermənistan müxalifəti Paşinyanın istefası üçün hərbi vəziyyəti ləğv etdirmək istəyir

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