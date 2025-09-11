Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 13:44
    Армения считает оправданным желание Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу

    Спикер парламента Армении Ален Симонян считает оправданным стремление Азербайджана предотвратить любую будущую угрозу.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на армянские СМИ.

    "Очевидно, что для Азербайджана важно предотвратить любую будущую угрозу и не допустить ее, скажем, через 50 или 100 лет… Всякое может случиться", - сказал Симонян журналистам.

    Он подчеркнул, что для Армении важно как можно скорее разблокировать коммуникации.

    Что касается "маршрута Трампа" (часть Зангезурского коридора, которая пройдет через Армению), то, по мнению спикера парламента, "условно говоря, армянская компания может заниматься строительством энергетической инфраструктуры, а другая компания - строительством железной дороги".

    "Эти вопросы будет решать совместная армяно-американская организация", - добавил он.

    Alen Simonyan: Azərbaycanın gələcəkdə hər hansı təhlükənin qarşısını almaq istəyini haqlı hesab edirik
    Armenia views Azerbaijan's desire to prevent future threats as justified

