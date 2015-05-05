Армения ратифицировала соглашение с Россией о продлении срока эксплуатации Армянской АЭС

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Парламент Армении ратифицировал соглашение о кредите от России на продление срока эксплуатации Армянской АЭС, сообщает Report со ссылкой на армянское издание News.am.

"За" проголосовали 111 депутатов, "против" - 1, при этом трое воздержались.

Россия и Армения в начале февраля текущего года подписали соглашение о финансировании работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС. Стороны договорились, что финансирование работ будет осуществляться за счет российского экспортного кредита объемом 300 млн. долларов под 3% годовых с началом погашения 15 января 2019 года. Российские специалисты уже провели предварительный осмотр энергоблока. Лицензию на работы планируется получить в 2016 году.