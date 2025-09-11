Армения ратифицировала соглашение о "безвизе" с Казахстаном

Парламент Армении ратифицировал соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в области миграции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Документ разрешает гражданам одной страны находиться в другой без визы в течение 90 дней. Затем можно будет оформить разрешение на временное пребывание, например, для работы, учебы, лечения и так далее.

К️роме того, государственные органы Армении и Казахстана в области миграции будут обмениваться сведениями о гражданах сторон, находящихся на их территории, о нарушениях миграционного законодательства и т.д.

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение 3 сентября.