Армения проводит с Россией переговоры по покупке оружия

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ "Я не могу сказать ничего конкретного в связи с закупкой ракетных комплексов "Искандер-М". C Россией ведутся переговоры по приобретению новейшей военной техники и нового оборудования".

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на предоставленный Россией кредит в 200 млн. долларов Армения приобретет у этой страны также дальнобойное оружие: "Будет приобретена новейшая военная техника, вооружение наступательного и оборонительного характера, а также новое оборудование. Вообще все это происходит в рамках широкомасштабной программы по перевооружению армии".

Специалисты отмечают, что ракетные комплексы "Искандер" бывают нескольких типов. Комплекс "Искандер-М", дальность которого достигает 500 км, был предназначен для российских Вооруженных сил.

В случае, если сделка состоится, Армения может стать второй после России страной, обладающей ракетными комплексами "Искандер".