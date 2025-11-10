Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Армения проведет эксгумацию тела Погосяна, умершего в драке с участием охраны Кочаряна

    В регионе
    • 10 ноября, 2025
    • 16:10
    Суд общей юрисдикции Еревана по ходатайству прокурора постановил эксгумировать тело Погоса Погосяна, умершего 24 года назад после драки в кафе "Арагаст" с участием охраны экс-президента Роберта Кочаряна.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Армянская сторона должна обратиться к грузинской, чтобы получить разрешение на эксгумацию.

    Решение об эксгумации принял судья Карен Фархоян, удовлетворив ходатайство прокурора Цовака Мнацаканяна. По инициативе обвинителя и решению суда были назначены также эксперты, которые, вероятно, примут участие в эксгумации и судебно-медицинской экспертизе.

    Прокурор уверен, что могут быть выявлены новые обстоятельства, которые прольют свет на убийство от 2001 года.

    Напомним, в 2001 году охранник Кочаряна Агамал Арутюнян был обвинен в убийстве Погосяна. По официальной версии, между мужчинами произошел конфликт в кафе, в результате которого Погосян упал и ударился затылком о кафельный пол, в результате чего скончался от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы. Недавно в ходе пресс-конференции экс-прзидент заявил, что во время инцидента он не находился в кафе, а он ушел за 40 минут до этого. Кочарян отметил, что о произошедшем ему доложили уже утром, так как в тот день был визит Шарля Азнавура, и экс-президент находился с ним.

