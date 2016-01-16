​Армения просит у России снизить тарифы на поставляемый газ

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Армения обратилась к России с просьбой снизить тарифы на поставляемый природный газ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер-министр республики Овик Абрамян, встретившись с группой местных предпринимателей, которые производят и экспортируют бытовые товары и продовольствие.

"Отечественные производители высказали свою озабоченность по поводу негативного влияния стоимости энергоносителей на конкурентоспособность местной продукции и сохранение рабочих мест", - сообщили в Кабинете министров.

Предприниматели попросили премьера, "исходя из мировой динамики цен на энергоносители, в рамках членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) обратиться к стратегическому партнеру Армении - России - с просьбой снизить тариф на импортируемый газ и ценообразование на голубое топливо для производителей осуществлять в национальной валюте", а не в долларах, как это делается сейчас.

Он отметил, что "власти Армении обратились к правительству России по вопросу цен на энергоносители и, учитывая стратегический характер нашего партнерства с РФ, мы рассчитываем на положительное решение".