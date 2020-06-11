Армения просит помощи у Грузии

"Грузия рассматривает вопрос оказания Армении помощи с медицинским персоналом".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Глава правительства отметил, что министерству здравоохранения поручено подготовить помощь, которую Грузия может оказать соседней стране:

"Ситуация в соседних странах в последнее время стала достаточно напряженной. Я ежедневно общаюсь с премьер-министром Армении, а также с министрами здравоохранения, экономики и иностранных дел, и мы обговорили, какая помощь нужна нашим соседям. Взаимная поддержка чрезвычайно важна", - сказал Г. Гахария.