Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Анталье

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецких властей и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецких властей и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ваан Унанян.

"Сообщаем, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье", - отметил он.

Дипломатический форум в Анталье пройдет с 11-13 марта в третий раз под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.