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Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Анталье

Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Анталье Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецких властей и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
В регионе
7 марта 2022 г. 14:55
Глава МИД Армении примет участие в дипломатическом форуме в Анталье
Арарат Мирзоян

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял приглашение турецких властей и примет участие в дипломатическом форуме в Анталье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Ваан Унанян.

"Сообщаем, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян примет участие в дипломатическом форуме в Анталье", - отметил он.

Дипломатический форум в Анталье пройдет с 11-13 марта в третий раз под эгидой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Версия на английском языке Armenian foreign minister to attend diplomacy forum in Antalya
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı Antalya Diplomatiya Forumunda iştirak edəcək

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