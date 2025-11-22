Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

    В регионе
    22 ноября, 2025
    10:19
    Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

    Проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря может быть приведен в соответствие с проектом "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" (TRIPP).

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве высокотехнологической промышленности Армении.

    "Проект улучшит международную коммуникационную инфраструктуру Армении, повысит надежность сети и создаст новые возможности для регионального сотрудничества. Армения может стать крупным региональным центром по передаче интернет-данных и обеспечению транзитных потоков, если реализует проект", – сказали в ведомстве.

    С идеей прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря Ереван выступил еще в 2021 году. Армянская сторона провела несколько раундов переговоров с грузинскими партнерами. Стоимость проекта, по данным за 2023 год, составляла 45 млн евро.

    Отмечается, что реализация проекта подстегнет сотрудничество Армении с Россией, Грузией, Болгарией, странами Ближнего Востока и Центральной Азии. Армения получит внешний интернет-трафик из Европы через территорию Турции и Грузии.

    8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Одним из них предусматривает реализацию проекта TRIPP - строительство 42-километрового участока Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

