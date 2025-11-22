Армения при прокладке интернет-кабеля по дну Черного моря может учесть проект TRIPP

Проект прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря может быть приведен в соответствие с проектом "Маршрут Трампа во имя мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве высокотехнологической промышленности Армении.

"Проект улучшит международную коммуникационную инфраструктуру Армении, повысит надежность сети и создаст новые возможности для регионального сотрудничества. Армения может стать крупным региональным центром по передаче интернет-данных и обеспечению транзитных потоков, если реализует проект", – сказали в ведомстве.

С идеей прокладки интернет-кабеля по дну Черного моря Ереван выступил еще в 2021 году. Армянская сторона провела несколько раундов переговоров с грузинскими партнерами. Стоимость проекта, по данным за 2023 год, составляла 45 млн евро.

Отмечается, что реализация проекта подстегнет сотрудничество Армении с Россией, Грузией, Болгарией, странами Ближнего Востока и Центральной Азии. Армения получит внешний интернет-трафик из Европы через территорию Турции и Грузии.

8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении в присутствии президента США подписали совместную декларацию, состоящую из 7 пунктов. Одним из них предусматривает реализацию проекта TRIPP - строительство 42-километрового участока Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.