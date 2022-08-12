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Армения попросила Грузию перевозить российские товары по морю

Армения попросила Грузию перевозить российские товары по морю Правительство Армении обратилось к грузинской стороне с просьбой начать перевозки товаров в Россию и обратно морским путем ввиду загруженности таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс".
В регионе
12 августа 2022 г. 21:55
Армения попросила Грузию перевозить российские товары по морю

Правительство Армении обратилось к грузинской стороне с просьбой начать перевозки товаров в Россию и обратно морским путем ввиду загруженности таможенно-пропускного пункта "Казбеги - Верхний Ларс".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Агентства морского транспорта Минэкономики Грузии.

"Правительство Республики Армения обратилось к правительству Грузии рассмотреть в качестве альтернативы таможенно-пропускному пункту "Ларс" морской транспорт, по которому можно будет обрабатывать скоропортящиеся продукты питания, предназначенные для транзита Армении", - сказано в сообщении, опубликованном в Facebook.

В ведомстве отмечают, что, несмотря на то, что таможня "Казбеги - Верхний Ларс", расположенная на границе с РФ, работает в круглосуточном режиме, управление грузовыми потоками значительно осложнено из-за перегруженности транзитного коридора Грузии. Зачастую обработка грузов, идущих из России Армению и обратно, длится несколько недель, что плохо для скоропортящихся продуктов.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Gürcüstandan Rusiyaya malları dəniz yolu ilə daşınmasını istəyib

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