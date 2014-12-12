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    Армения получит от ЕС 10 млн. евро на развитие регионов

    Средства будут выделены в рамках программы Поддержка территориальному развитию Армении

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Армения получит от Евросоюза 10 млн. евро в рамках кредитной программы по развитию регионов. Как  сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, постановление об этом было принято на заседании Кабмина 11 декабря. Софинансирование с армянской стороны составит 1,75 млн. евро.

    В рамках программы "Поддержка территориальному развитию Армении", республика будет развивать программы сбалансированного территориального развития регионов.

    В рамках проекта планируется разработать проект, определяющий основные полномочия и институциональные возможности территориальных структур, пересмотреть стратегии регионального развития, а также обеспечить их реализацию согласованными действиями.

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