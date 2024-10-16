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Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay

Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay Армения закупит у Индии ракеты Pralay.
В регионе
16 октября 2024 г. 15:44
Армения планирует купить у Индии ракеты Pralay

Армения планирует закупить у Индии ракеты Pralay.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на индийский портал Alpha Defense.

Согласно информации, тактические баллистические ракеты Pralay могут маневрировать на финальном отрезке полета для преодоления ПРО противника.

Ракета Pralay имеет радиус действия от 150 до 500 км и может быть запущена с мобильной установки.

По данным издания серийное производство ракет Pralay началось только в 2023 году. Сейчас Индия размещает их в первую очередь на границе с Китаем.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan Hindistandan “Pralay” raketləri almağı planlaşdırır

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