Армянские школьники отказались приехать в Баку

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Армянские школьники не примут участия на 47-ой Международной школьной олимпиаде по химии, которая пройдет в Баку с 20 по 29 июля.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в интервью местным журналистам министр образования и науки этой страны Армен Ашотян.

По его словам, последним сроком для подачи заявок на участие в олимпиаде было 15 июня: "Однако азербайджанская сторона до сих пор не предоставила никаких официальных гарантий безопасности, заявив, что займется решением этого вопроса лишь после завершения Европейских игр".

Напомним, что в начале мая этого года пресс-служба министерства образования и науки Армении выразила готовность принять участие на 47-ой Международной предметной олимпиаде по химии в Баку. В информации отмечалось, что армянскую национальную сборную будет сопровождать министр образования и науки Армении Армен Ашотян.

Организатором олимпиады является бакинский филиал Московского государственного университета имени М.Ломоносова.