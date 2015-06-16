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    Армянские школьники отказались приехать в Баку

    Министр: Азербайджанская сторона не предоставила гарантий безопасности

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Армянские школьники не примут участия на 47-ой Международной школьной олимпиаде по химии, которая пройдет в Баку с 20 по 29 июля.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в интервью местным журналистам министр образования и науки этой страны Армен Ашотян. 

    По его словам, последним сроком для подачи заявок на участие в олимпиаде было 15 июня: "Однако азербайджанская сторона до сих пор не предоставила никаких официальных гарантий безопасности, заявив, что займется решением этого вопроса лишь после завершения Европейских игр". 

    Напомним, что в начале мая этого года пресс-служба министерства образования и науки Армении выразила готовность принять участие на 47-ой Международной предметной олимпиаде по химии в Баку. В информации отмечалось, что армянскую национальную сборную будет сопровождать министр образования и науки Армении Армен Ашотян. 

    Организатором олимпиады является бакинский филиал Московского государственного университета имени М.Ломоносова.

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