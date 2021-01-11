Армения оказалась в списке самых недружественных Украине стран

Армения находится четвёртой в списке самых недружественных к Украине государств

Армения находится четвёртой в списке самых недружественных Украине государств.

Как передает Report, об этом сообщило украинское издания "Европейская правда".

Согласно заявлению Сергея Герасимчука, заместителя исполнительного директора, директора программы Региональных инициатив и соседства Совета по внешней политике "Украинская призма", среди самых недружественных к Украине государств —Россия, Венгрия, Беларусь, Армения и Сербия.

Такое мнение выразили более ста опрошенных украинских экспертов — представителей аналитических центров, академического сообщества и журналисты-международники.

Директор Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко прокомментировал Report результаты данного опроса:

"Нужно начать с того, что Армения не поддерживает территориальную целостность Украины. А на март 2020 года вообще было запланировано открытие авиасообщения с оккупированным Крымом. Это было бы первое "международное сообщение" Крыма. Но это сорвалось из-за пандемии. Кроме того, ряд критичных для Украины резолюций в ООН Армения стабильно голосует против интересов Украины, подтверждая тем самым, что признает аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Это и становится показателем нахождения стран в разных лагерях и даёт основания прогнозировать политику по отношению друг к другу как настороженную и недружественную. Также Армения агрессивно воспринимает тот факт, что Азербайджан и Турция являются для нас стратегическими партнерами, с которыми мы всестороннее развиваем отношения и партнёрство, в том числе в оборонной сфере и сфере безопасности",—заявил Ярослав Божко.