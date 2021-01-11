О нас
Report Georgia
Аудио новости

Армения оказалась в списке самых недружественных Украине стран

Армения оказалась в списке самых недружественных Украине стран Армения находится четвёртой в списке самых недружественных к Украине государств
В регионе
11 января 2021 г. 14:26
Армения оказалась в списке самых недружественных Украине стран

Армения находится четвёртой в списке самых недружественных Украине государств.

Как передает Report, об этом сообщило украинское издания "Европейская правда".

Согласно заявлению Сергея Герасимчука, заместителя исполнительного директора, директора программы Региональных инициатив и соседства Совета по внешней политике "Украинская призма", среди самых недружественных к Украине государств —Россия, Венгрия, Беларусь, Армения и Сербия.

Такое мнение выразили более ста опрошенных украинских экспертов — представителей аналитических центров, академического сообщества и журналисты-международники.

Директор Центра политических исследований "Доктрина" Ярослав Божко прокомментировал Report результаты данного опроса:

"Нужно начать с того, что Армения не поддерживает территориальную целостность Украины. А на март 2020 года вообще было запланировано открытие авиасообщения с оккупированным Крымом. Это было бы первое "международное сообщение" Крыма. Но это сорвалось из-за пандемии. Кроме того, ряд критичных для Украины резолюций в ООН Армения стабильно голосует против интересов Украины, подтверждая тем самым, что признает аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса. Это и становится показателем нахождения стран в разных лагерях и даёт основания прогнозировать политику по отношению друг к другу как настороженную и недружественную. Также Армения агрессивно воспринимает тот факт, что Азербайджан и Турция являются для нас стратегическими партнерами, с которыми мы всестороннее развиваем отношения и партнёрство, в том числе в оборонной сфере и сфере безопасности",—заявил Ярослав Божко.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
Президент прокомментировал деятельность российских миротворцев в Карабахе
7 января 2021 г. 18:47
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
Армянская диверсионная группа осуществила теракты против граждан Азербайджана
9 января 2021 г. 19:37
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
Израильский эксперт о штурме здания Конгресса США
7 января 2021 г. 16:30
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
Ильхам Алиев: Экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, замолкните
7 января 2021 г. 18:36
Незаконно присоединенная к армянскому селу территория возвращена Азербайджану
Незаконно присоединенная к армянскому селу территория возвращена Азербайджану
4 января 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi