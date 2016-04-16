​Армения оформила статус партнера по диалогу ШОС

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Армения оформила сегодня статус государства-партнера по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Report, в штаб-квартире ШОС соответствующий меморандум подписали генеральный секретарь организации Рашид Алимов и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Ранее в этом году аналогичные документы подписали Азербайджан и Непал.

Членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Всего в "семью ШОС" с учетом государств-наблюдателей и партнеров по диалогу входят 18 стран. Целый ряд государств выразили намерение участвовать в деятельности ШОС, объединяющей страны с населением около 3 млрд. человек.