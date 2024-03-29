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Армения официально заявила, что заморозила свое участие в ОДКБ

Армения официально заявила, что заморозила свое участие в ОДКБ Армения заморозила свое участие в ОДКБ до тех пор, пока не поймет, существует ли эта организация, действует или выходит из нашего региона.
В регионе
29 марта 2024 г. 04:25
Армения официально заявила, что заморозила свое участие в ОДКБ

Армения заморозила свое участие в ОДКБ до тех пор, пока не поймет, существует ли эта организация, действует или выходит из нашего региона.

Как сообщает Report, об этом сказал спикер парламента Армении Ален Симонян в эфире Общественного телевидения Армении.

Симонян также заявил, что предстоящая 5 апреля встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена не направлена против России.

"Действия Армении направлены на защиту суверенитета Армении", - подчеркнул он.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил что, Армения в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ, но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства.

"Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации", - сказал генсек ОДКБ.

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