Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Проект TRIPP: Ереван обязался упростить транзит в Нахчыван

    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 10:05
    Проект TRIPP: Ереван обязался упростить транзит в Нахчыван

    Армения в рамках проекта TRIPP обязуется обеспечить упрощенный режим транзита для людей, транспортных средств и грузов между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна по проекту TRIPP, опубликованном на сайте Госдепа США.

    В Госдепартаменте отметили, что одним из ключевых назначений "Маршрута Трампа" (TRIPP) является обеспечение транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР. В документе подчеркивается, что TRIPP направлен на создание беспрепятственного мультимодального транзитного сообщения по территории Армении, способствуя региональному миру, стабильности и интеграции на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств.

    "Связывая Азербайджан и его Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении и формируя жизненно важные связи на Транскаспийском торговом маршруте, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды как для международной, так и для внутренней связности Республики Армения", - говорится в заявлении.

    Согласно достигнутым договоренностям между Рубио и Мирзояном, официальный Ереван должен выполнить ряд обязательств в рамках проекта TRIPP. В частности, Армения обязуется обеспечить всестороннее сотрудничество и поддержку компании TRIPP Development Company, наладить эффективную координацию между государственными структурами, содействовать своевременному получению разрешений и прохождению регулятивных процедур, поддерживать открытые контакты с партнерами в США, а также работать над нормализацией ситуации в регионе для реализации полного потенциала проекта.

    Отдельно подчеркивается обязательство Армении разработать дифференцированные процедуры для перемещения людей, транспортных средств и грузов, в том числе между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР в обоих направлениях, в соответствии с национальным законодательством Армении и международными стандартами.

    США Армения TRIPP TRIPP Development Company Арарат Мирзоян Марко Рубио Госдеп США Азербайджан Нахчыван Нахчыванская Автономная Республика Маршрут Трампа
    Ermənistan Azərbaycan və Naxçıvan arasında sadələşdirilmiş tranziti təmin etməyi öhdəsinə götürür
    TRIPP Project: Yerevan commits to simplify transit to Nakhchivan

    Последние новости

    10:20

    Самолет авиакомпании Etihad Airways попал в турбулентность, есть пострадавшие

    Другие страны
    10:12

    Дорожная полиция призывает водителей быть особо внимательными к пешеходам в непогоду

    Происшествия
    10:05

    В связи с неблагоприятными погодными условиями АЖД работают в усиленном режиме

    Инфраструктура
    10:05

    Проект TRIPP: Ереван обязался упростить транзит в Нахчыван

    В регионе
    09:59

    Стоимость Azeri Light приблизилась к $72 за баррель

    Энергетика
    09:54

    Посольство Азербайджана поделилось публикацией по случаю 34-й годовщины дипотношений с Турцией

    Внешняя политика
    09:49

    Цена на серебро превысила $90 за унцию впервые в истории - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    09:39

    Нефть подешевела после выхода оценки по запасам в США

    Энергетика
    09:21

    Ильхам Алиев поделился публикацией о встрече с жителями Агдере

    Внутренняя политика
    Лента новостей