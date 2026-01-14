Проект TRIPP: Ереван обязался упростить транзит в Нахчыван

Армения в рамках проекта TRIPP обязуется обеспечить упрощенный режим транзита для людей, транспортных средств и грузов между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в обоих направлениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Армении Арарата Мирзояна по проекту TRIPP, опубликованном на сайте Госдепа США.

В Госдепартаменте отметили, что одним из ключевых назначений "Маршрута Трампа" (TRIPP) является обеспечение транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР. В документе подчеркивается, что TRIPP направлен на создание беспрепятственного мультимодального транзитного сообщения по территории Армении, способствуя региональному миру, стабильности и интеграции на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств.

"Связывая Азербайджан и его Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Армении и формируя жизненно важные связи на Транскаспийском торговом маршруте, TRIPP, как ожидается, принесет взаимные выгоды как для международной, так и для внутренней связности Республики Армения", - говорится в заявлении.

Согласно достигнутым договоренностям между Рубио и Мирзояном, официальный Ереван должен выполнить ряд обязательств в рамках проекта TRIPP. В частности, Армения обязуется обеспечить всестороннее сотрудничество и поддержку компании TRIPP Development Company, наладить эффективную координацию между государственными структурами, содействовать своевременному получению разрешений и прохождению регулятивных процедур, поддерживать открытые контакты с партнерами в США, а также работать над нормализацией ситуации в регионе для реализации полного потенциала проекта.

Отдельно подчеркивается обязательство Армении разработать дифференцированные процедуры для перемещения людей, транспортных средств и грузов, в том числе между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР в обоих направлениях, в соответствии с национальным законодательством Армении и международными стандартами.