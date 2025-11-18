Армения обратится к России для экстрадиции экс-генпрокурора Геворка Костаняна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в парламенте на слушаниях действующая генпрокурор Анна Вардапетян.

По ее словам, Ереван также намерен добиться выдачи бывшего руководителя следственной группы по расследованию событий 1 марта 2008 года Ваагна Арутюняна.

Оба экс-чиновника обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, фальсификации доказательств и искажении следствия по делу 1 марта.

Она отметила, что по данным армянской стороны, оба они находятся в России.

"Мы работаем с Россией в рамках многостороннего соглашения – Кишиневской конвенции, но пока нет согласия российской стороны насчет выдачи. Генпрокуратура Армении в ближайшее время вновь направит ходатайство в РФ с просьбой повторно рассмотреть отклоненное ранее ходатайство", - добавила генпрокурор.