Армения назначит военного атташе на Кипре
В регионе
- 30 октября, 2025
- 13:16
Армения планирует назначить военного атташе на Кипре.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом принято в ходе заседания правительства.
Должность будет совмещена с постом военного атташе Армении в Греции, а его полномочия будут регулироваться совместно министерствами обороны и иностранных дел.
Отмечается, что атташе будет способствовать укреплению военно-политических и военно-технических связей, организации совместных мероприятий, а также представлению ВС Армении в международных миротворческих инициативах.
