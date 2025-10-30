Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Армения назначит военного атташе на Кипре

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 13:16
    Армения назначит военного атташе на Кипре

    Армения планирует назначить военного атташе на Кипре.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом принято в ходе заседания правительства.

    Должность будет совмещена с постом военного атташе Армении в Греции, а его полномочия будут регулироваться совместно министерствами обороны и иностранных дел.

    Отмечается, что атташе будет способствовать укреплению военно-политических и военно-технических связей, организации совместных мероприятий, а также представлению ВС Армении в международных миротворческих инициативах.

    Армения военное атташе Кипр
    Ermənistan Kiprə hərbi attaşe təyin edəcək

    Лента новостей