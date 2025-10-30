Армения назначит военного атташе на Кипре

Армения планирует назначить военного атташе на Кипре.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом принято в ходе заседания правительства.

Должность будет совмещена с постом военного атташе Армении в Греции, а его полномочия будут регулироваться совместно министерствами обороны и иностранных дел.

Отмечается, что атташе будет способствовать укреплению военно-политических и военно-технических связей, организации совместных мероприятий, а также представлению ВС Армении в международных миротворческих инициативах.