Армения назначила военного атташе в ЕС и Бельгии

    Армения назначила Вардана Овакимяна атташе по оборонным вопросам в ЕС и Бельгии.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Сообщается, что распоряжением премьер-министра Никола Пашиняна Овакимян назначен на этот пост до августа 2027 года.

    Овакимян уже является военным атташе Армении при НАТО. Ранее Армения назначила военного атташе во Франции. На эту должность назначен Артур Азнавурян.

