    Ermənistan Aİ və Belçikaya hərbi attaşe təyin edib

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 11:53
    Ermənistan Aİ və Belçikaya hərbi attaşe təyin edib

    Ermənistan Vardan Hovakimyanı Avropa İttifaqı və Belçikaya müdafiə məsələləri üzrə attaşe təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Baş nazir Nikol Paşinyanın sərəncamı ilə Hovakimyan 2027-ci ilin avqustuna qədər bu vəzifədə olacaq. Hovakimyan həm də Ermənistanın NATO-dakı hərbi attaşesidir. Bundan əvvəl Ermənistan Fransada hərbi attaşe təyin etmişdi. Bu vəzifəni Artur Aznavuryan icra edir.

    Ermənistan Səfir attaşe
    Армения назначила военного атташе в ЕС и Бельгии

