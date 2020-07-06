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Армения намерена продлить режим ЧП в четвертый раз

Армения намерена продлить режим ЧП в четвертый раз Правительство Армении&намерено продлить режим ЧП. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил&премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга. "Мы попытаемся усовершенствовать законодательство режима чрезвычайной ситуации так, чт
В регионе
6 июля 2020 г. 20:00
Армения намерена продлить режим ЧП в четвертый раз

Правительство Армении намерено продлить режим ЧП. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в ходе брифинга.

"Мы попытаемся усовершенствовать законодательство режима чрезвычайной ситуации так, чтобы в условиях отмены ЧП у нас были механизмы для ведения определенной противо-эпидемиологической политики", - сказал Пашинян.

Постоянно, по его словам, режим ЧП продлеваться не может. Это проблема для всех. С другой стороны, эпидемиологическую ситуацию нельзя не учитывать.

"Но все идет к тому, что в ближайшее время режим ЧП как минимум один раз будет продлен. Нынешний темп показывает, что мы не можем поступить по-другому", - добавил Пашинян.

По его словам, самая большая проблема - это неопределенность. Сегодня ситуация более или менее стабильная, но никто не может гарантировать, что завтра все не перевернется с ног на голову.

Премьер отметил, что каждый день власти в напряжении ожидают результатов очередного дня – сколько случаев заражения будет зафиксировано.

"К сожалению, нет гарантий, что в какой-то момент X у нас не будет 800-900-1000 случаев. Единственная гарантия – наше индивидуальное поведение. Чтобы каждый поверил, что он может повлиять на общую ситуацию", - отметил премьер.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом 16 марта в Армении был введен режим ЧП, который трижды продлевали - он действует до 13 июля.

 

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