Армения хочет начать переговоры с Россией о снижении цены на газ

Правительство Армении не исключает инициирования переговоров с Россией по снижению цены на газ на фоне падения мировых цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на пресс-конференции.

"В связи со сложившейся в результате коронавируса ситуации в мире происходят изменения цен на нефть, и, как следствие, другие энергоносители. Не исключаю, что будут начаты обсуждения с Россией", - отметил вице-премьер.

По его словам, колебание цены на газ в связи с изменением цен на нефть дает определенный эффект, когда покупка осуществляется по плавающей формуле.

"Что касается нас, то по нашей части цена на газ - фиксированная, на границе, что иногда дает положительный, а иногда и отрицательный результат. Если действующая ситуация продлится долго, то необходимо будет подумать над ценой по плавающей формуле, что для нас более приемлемо. Но в случае краткосрочного развития текущей ситуации это неправильно. Тем не менее, существующие тенденции дают повод полагать, что подобные обсуждения (с Россией - ред.) будут инициированы", - отметил М.Григорян.

Напомним, что "Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со 150 долларов США до 165 долларов за 1 тыс. куб. м. Цена в 150 долларов за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.