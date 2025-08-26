О нас

Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства Армения и Великобритания провели второй раунд Стратегического диалога в Ереване
В регионе
26 августа 2025 г. 17:02
Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Армения и Великобритания провели 26 августа в Ереване второй раунд Стратегического диалога.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна в соцсети Х.

Согласно информации, британскую делегацию на диалоге представлял государственный секретарь по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Соединенного Королевства Стивен Даути.

Стороны оценили достигнутый прогресс и подтвердили важность регулярных контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления и расширения двустороннего партнерства между Арменией и Соединенным Королевством.

Первая встреча Стратегического диалога между Великобританией и Арменией состоялась в Лондоне в 2023 году.

МИД Армении со своей стороны сообщил, что Ереван и Лондон намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства и расширить взаимодействие в сфере обороны: "Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам".

Отметим, что Даути накануне находился с визитом в Азербайджане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке London-İrəvan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiləcək

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi