Лондон и Ереван повысят уровень отношений до стратегического партнерства

Армения и Великобритания провели второй раунд Стратегического диалога в Ереване

Армения и Великобритания провели 26 августа в Ереване второй раунд Стратегического диалога.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию замминистра иностранных дел Армении Ваана Костаняна в соцсети Х.

Согласно информации, британскую делегацию на диалоге представлял государственный секретарь по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Соединенного Королевства Стивен Даути.

Стороны оценили достигнутый прогресс и подтвердили важность регулярных контактов на высоком уровне для дальнейшего укрепления и расширения двустороннего партнерства между Арменией и Соединенным Королевством.

Первая встреча Стратегического диалога между Великобританией и Арменией состоялась в Лондоне в 2023 году.

МИД Армении со своей стороны сообщил, что Ереван и Лондон намерены повысить уровень отношений до стратегического партнерства и расширить взаимодействие в сфере обороны: "Стороны договорились о повышении уровня отношений до уровня стратегического партнерства. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, включая будущие контакты на высоком уровне, обмен военными атташе по вопросам обороны, а также более тесное взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия гибридным угрозам".

Отметим, что Даути накануне находился с визитом в Азербайджане.