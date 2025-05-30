Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества до 2027 года по линии министерств обороны

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы между оборонными ведомствами.

Министерства обороны Армении и Великобритании подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сегодня в Ереване были проведены очередные армяно-британские консультации по вопросам обороны, в рамках которых обсуждались вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности и сотрудничества в сфере обороны.

По итогам консультаций начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по политике в отношении России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Кристофер Кей подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.