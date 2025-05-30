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Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества до 2027 года по линии министерств обороны

Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества до 2027 года по линии министерств обороны Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы между оборонными ведомствами.
В регионе
30 мая 2025 г. 14:49
Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества до 2027 года по линии министерств обороны

Министерства обороны Армении и Великобритании подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Сегодня в Ереване были проведены очередные армяно-британские консультации по вопросам обороны, в рамках которых обсуждались вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности и сотрудничества в сфере обороны.

По итогам консультаций начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества Минобороны Армении Левон Айвазян и директор по политике в отношении России, Восточной Европы и Центральной Азии Минобороны Великобритании Кристофер Кей подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Böyük Britaniya 2027-ci ilə qədər müdafiə sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalayıb

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