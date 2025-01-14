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Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве Глава МИД Армении и госсекретарь США во вторник вечером в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.
В регионе
14 января 2025 г. 09:07
Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник вечером в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в МИД Армении.

Документ будет подписан в рамках визита Мирзояна в США.

"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 января будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне. Запланированы встречи с американскими коллегами, в том числе госсекретарем США Энтони Блинкеном", - написала Бадалян в соцсетях.

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Версия на английском языке Armenia, US to sign Strategic Partnership document today
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və ABŞ strateji tərəfdaşlıq sənədini imzalayacaqlar

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