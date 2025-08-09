Армения и США подписали 3 документа по итогам переговоров на высшем уровне

Армения и США по итогам переговоров лидеров двух стран - премьера Армении Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 8 августа подписали три документа.

Как сообщает Report на армянские СМИ, об этом пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян написала в соцсетях.

"В целях углубления стратегического сотрудничества по трем ключевым направлениям правительства Армении и США подписали три меморандума о взаимопонимании", - отметила она.

По ее словам, подписан меморандум о сотрудничестве в области развития потенциала проекта "Перекресток мира", об инновационном партнерстве в области искусственного интеллекта и полупроводников, о партнерстве в области энергетической безопасности.