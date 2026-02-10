Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Мирзоян обсудил с Хелбергом перспективы энергосотрудничества Еревана и Вашингтона

    В регионе
    • 10 февраля, 2026
    • 15:14
    Мирзоян обсудил с Хелбергом перспективы энергосотрудничества Еревана и Вашингтона

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг обсудили перспективы сотрудничество в энергетике.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в Ереване в рамках визита делегации вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    Согласно информации, на встрече присутствовала генеральный директор Enterprise Armenia Гоар Абаджян.

    Собеседники обсудили текущие и новые инициативы, направленные на последовательное развитие стратегического партнерства между Арменией и США. Стороны также обсудили цепочки поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также вопросы развития инфраструктуры.

    Представители двух стран выразили готовность продолжать активную работу по привлечению инвестиций в сферу высоких технологий и расширению экономического сотрудничества.

    Mirzoyan və Helberq Ermənistan-ABŞ enerji əməkdaşlığının perspektivlərini müzakirə edib
