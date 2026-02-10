Мирзоян обсудил с Хелбергом перспективы энергосотрудничества Еревана и Вашингтона
- 10 февраля, 2026
- 15:14
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг обсудили перспективы сотрудничество в энергетике.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча прошла в Ереване в рамках визита делегации вице-президента США Джей Ди Вэнса.
Согласно информации, на встрече присутствовала генеральный директор Enterprise Armenia Гоар Абаджян.
Собеседники обсудили текущие и новые инициативы, направленные на последовательное развитие стратегического партнерства между Арменией и США. Стороны также обсудили цепочки поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, а также вопросы развития инфраструктуры.
Представители двух стран выразили готовность продолжать активную работу по привлечению инвестиций в сферу высоких технологий и расширению экономического сотрудничества.