    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 12:15
    Армения и США начали переговоры о сотрудничестве в сфере мирного атома

    Армения и США приступили к переговорам о заключении "Соглашения 123" в области мирного использования ядерной энергии.

    Как передает Report, со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает МИД Армении.

    В переговорах участвовали замминистра иностранных дел Армении Роберт Абисогомонян, заместитель помощника госсекретаря США Гонсало Суарес, посол Армении в США Нарек Мкртчян и посол США в Республике Армения Кристина Квин.

    Роберт Абисогомонян отметил, что безопасное и надежное использование ядерной энергии в мирных целях является одним из приоритетов Армении, и подтвердил приверженность страны международным принципам нераспространения.

    Участники отметили, что Ереван и Вашингтон предпринимают шаги для реализации подписанного 8 августа Меморандума о взаимопонимании.

    Отметим, что США заключили 24 подобных соглашения с зарубежными странами, международными организациями и территориями. "Соглашения 123" создаст правовую основу для обмена ядерными технологиями, данными и знаниями в мирных целях на основе высоких стандартов нераспространения.

