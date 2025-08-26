О нас

Армения и Россия с 1 сентября усилят фитосанитарный контроль грузов

26 августа 2025 г. 21:15
Правила перевозки грузов, подлежащих фитосанитарному контролю, будут усилены с 1 сентября в рамках законодательства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и РФ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов Армении.

В связи с этим надзорная структура настоятельно призвала хозяйствующие субъекты Армении неукоснительно соблюдать требования законодательства ЕАЭС и России при перевозке грузов, подлежащих фитосанитарному контролю (свежие фрукты и овощи, цветы, семена, посадочный материал и т. д.) из Армении в РФ. В органе также призвали исполнять налоговые обязательства в Российской Федерации во избежание ограничений на перевозку грузов в будущем.

"С 1 сентября 2025 года как в Республике Армения, так и в Российской Федерации, будет усилен контроль за соблюдением требований законодательства, а к компаниям, допустившим его нарушение, будут применяться меры ответственности, установленные законодательством", - говорится в сообщении Инспекционного органа.

