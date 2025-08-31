Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

Отмечается, что стороны заявили о решении установить дипломатические отношения.

"Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в релизе.

Коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Армении по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении ведомства.