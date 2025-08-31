Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения
В регионе
- 31 августа, 2025
- 19:10
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.
Отмечается, что стороны заявили о решении установить дипломатические отношения.
"Собеседники с удовлетворением отметили решение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Пакистаном и обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в релизе.
Коснувшись региональных событий, Арарат Мирзоян представил усилия Армении по установлению стабильного мира на Южном Кавказе, подчеркнув в этом контексте установление мира между Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении ведомства.
Последние новости
20:06
В поселке Бина произошел пожар в теплицеПроисшествия
19:55
Армия Израиля готова устранять лидеров ХАМАС за рубежомДругие страны
19:35
Посольство Британии в Египте временно закрылосьДругие страны
19:35
В Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная погода, уровень превышает норму в два разаЭкология
19:10
Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношенияВ регионе
19:06
Премьер Лига: "Карабах" одержал первую победу в текущем сезонеФутбол
18:56
Пиастри выиграл Гран-при Нидерландов "Формулы-1"Формула 1
18:49
Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в акции по очистке побережья в БильгяЭкология
18:47