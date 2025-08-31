Ermənistan və Pakistan diplomatik əlaqələr quracaqlar

    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Çində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının (ŞƏT) sammiti çərçivəsində pakistanlı həmkarı İshaq Darla görüşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd olunur ki, tərəflər diplomatik münasibətlər qurmaq barədə qərar qəbul ediblər.

    "Həmsöhbətlər Ermənistan və Pakistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması qərarını məmnunluqla qeyd ediblər və ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər", - press-relizdə deyilir.

    Regional hadisələrə toxunan Ararat Mirzoyan Ermənistanın Cənubi Qafqazda sabit sülhün bərqərar olması istiqamətində səylərini təqdim edib və bu kontekstdə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olduğunu vurğulayıb.

