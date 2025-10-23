Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 19:50
    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В Хайдарабаде состоялись консультации совместной рабочей группы Индии и Армении по двустороннему оборонному сотрудничеству.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, консультации провели начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян и секретарь по международному сотрудничеству Министерства обороны Индии Вишвеш Неги.

    Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Была достигнута договорённость о проведении следующего заседания в Армении.

    По итогам встречи, Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год. Программа предусматривает военно-техническое сотрудничество, совместную военную подготовку, обмен опытом, взаимные визиты должностных лиц и экспертов в сфере обороны.

    Армения Индия оборонное сотрудничество
    Ermənistan və Hindistan müdafiə sahəsində əməkdaşlıq planı imzalayıb

    Последние новости

    20:43

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    20:21

    Лидеры ЕС договорились ускорить создание единой оборонной системы к 2030 году

    Другие страны
    20:07

    Встретились представители Азербайджана и НАТО по военному образованию

    Армия
    19:54

    Путин: Резкое уменьшение количества российской нефти на мировом рынке приведет к росту цен

    В регионе
    19:52

    Украина и Финляндия обсудили сотрудничество в рамках программы SAFE

    Другие страны
    19:50

    Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год

    В регионе
    19:49

    Путин: Новые санкции - это попытка оказать давление на Россию

    В регионе
    19:36

    Генсек НАТО завтра отправится в Великобританию

    Другие страны
    19:31
    Видео

    В сети появились кадры побега грабителей из Лувра

    Другие страны
    Лента новостей