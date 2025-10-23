В Хайдарабаде состоялись консультации совместной рабочей группы Индии и Армении по двустороннему оборонному сотрудничеству.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, консультации провели начальник Управления оборонной политики и международного сотрудничества Министерства обороны Армении Левон Айвазян и секретарь по международному сотрудничеству Министерства обороны Индии Вишвеш Неги.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Была достигнута договорённость о проведении следующего заседания в Армении.

По итогам встречи, Армения и Индия подписали план оборонного сотрудничества на 2026 год. Программа предусматривает военно-техническое сотрудничество, совместную военную подготовку, обмен опытом, взаимные визиты должностных лиц и экспертов в сфере обороны.