Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерстве

Армения и Германия подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства.

Как передает Report со ссылкой на Armenpress, документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Этот визит действительно исторический, поскольку отношения Армении и Германии вступают в период стратегического партнерства, что было зафиксировано подписанием Декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между двумя странами", - заявил Пашинян на совместной пресс-конференции с Мерцем.

Он добавил, что отношения между Ереваном и Берлином основаны на взаимном уважении и общих ценностях.

Отметим, что армянский премьер находится с официальным визитом в Берлине. Ранее он провел встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем с канцлером Мерцем в двустороннем и расширенном форматах.