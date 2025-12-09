Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерстве

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 20:36
    Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерстве

    Армения и Германия подписали совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства.

    Как передает Report со ссылкой на Armenpress, документ подписали премьер-министр Армении Никол Пашинян и канцлер Германии Фридрих Мерц.

    "Этот визит действительно исторический, поскольку отношения Армении и Германии вступают в период стратегического партнерства, что было зафиксировано подписанием Декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между двумя странами", - заявил Пашинян на совместной пресс-конференции с Мерцем.

    Он добавил, что отношения между Ереваном и Берлином основаны на взаимном уважении и общих ценностях.

    Отметим, что армянский премьер находится с официальным визитом в Берлине. Ранее он провел встречи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, а затем с канцлером Мерцем в двустороннем и расширенном форматах.

    Армения ФРГ Фридрих Мерц Никол Пашинян стратегическое партнерство декларация
    Ermənistan və Almaniya tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə imzalayıbılar
    Elvis

    Последние новости

    21:00

    Число погибших при пожаре в Джакарте возросло до 22 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:52

    Бакинский метрополитен продолжает обновлять парк поездов

    Инфраструктура
    20:36

    Армения и Германия подписали совместную декларацию о партнерстве

    В регионе
    20:28

    Зеленский ответил Трампу: Я готов к выборам в любое время

    Другие страны
    20:19
    Фото

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    20:14
    Видео

    Задержаны лица, незаконно продававшие билеты на матч "Карабах"–"Аякс"

    Происшествия
    20:04

    Великобритания ввела новые санкции против РФ

    Другие страны
    19:54
    Фото

    Ясин Сойлер: Азербайджан играет роль моста в развитии тюркского мира

    Наука и образование
    19:40

    Зеленский: Украина заинтересована в скорейшем установлении мира

    Другие страны
    Лента новостей