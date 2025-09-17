Армения и Франция обсудили сроки подписания документа о стратегическом партнерстве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства, данная тема была затронута в ходе политических консультаций.

Замглавы МИД Армении Ваан Костанян и глава департамента Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфёй в ходе консультаций обсудили программы сотрудничества между двумя странами в разных областях.

Стороны также затронули договоренности, достигнутые в Вашингтоне в рамках урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

"Были затронуты вопросы, связанные с повесткой партнерства Армении и ЕС. Состоялись детальные обсуждения документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией и сроков его подписания", - говорится в сообщении МИД.