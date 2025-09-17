Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Армения и Франция обсудили сроки подписания документа о стратегическом партнерстве

    В регионе
    • 17 сентября, 2025
    • 12:55
    Армения и Франция обсудили сроки подписания документа о стратегическом партнерстве

    Армения и Франция обсудили сроки подписания документа о стратегическом партнерстве. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства, данная тема была затронута в ходе политических консультаций.

    Замглавы МИД Армении Ваан Костанян и глава департамента Континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Брис Рокфёй в ходе консультаций обсудили программы сотрудничества между двумя странами в разных областях.

    Стороны также затронули договоренности, достигнутые в Вашингтоне в рамках урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.

    "Были затронуты вопросы, связанные с повесткой партнерства Армении и ЕС. Состоялись детальные обсуждения документа о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией и сроков его подписания", - говорится в сообщении МИД. 

    Армения Франция политические консультации Вашингтонский саммит Ваан Костанян
    Ermənistan Fransa ilə strateji tərəfdaşlıq sənədinin imzalanma tarixini müzakirə edib

    Последние новости

    13:34

    Глава КНР может посетить США в 2026 году

    Другие страны
    13:31

    "Карабах" повторил достижение "Барселоны" в Лиге чемпионов

    Футбол
    13:27

    Оборот взаимных туруслуг Азербайджана увеличился на 2%

    Финансы
    13:24

    Евротройка обсудит с Ираном повторное введение санкций ООН

    В регионе
    13:17

    WAM: ADQ и Азербайджанский инвестхолдинг намерены сотрудничать в сфере финуслуг

    Бизнес
    13:16

    Новым председателем Верховного суда России назначен Краснов

    В регионе
    13:16

    За 8 месяцев оштрафованы 25 тыс. пешеходов за нарушение ПДД

    Внутренняя политика
    13:12

    СМИ: Стармер отказался от надежды на отмену пошлин Трампа на сталь

    Другие страны
    12:58

    Гутерриш предлагает сократить бюджет ООН на 2026 год на $500 млн

    Другие страны
    Лента новостей