Армения и ЕИБ подписали соглашение в рамках программы развития Сюникской области

Армения и Европейский инвестбанк (ЕИБ) в Люксембурге подписали соглашение по финансированию программы "Армения – устойчивый Сюник".

Армения и Европейский инвестбанк (ЕИБ) в Люксембурге подписали соглашение по финансированию программы "Армения – устойчивый Сюник".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Соглашение подписали министр финансов Армении Ваге Ованнисян и вице-президент ЕИБ Тереза Червинска.

Программа, предусмотренная кредитным соглашением в размере 50 млн евро, будет способствовать развитию Сюникской области и будет направлена на экономическое развитие региона и улучшение инфраструктуры в сферах водоснабжения, здравоохранения и образования.

Программа также будет способствовать удовлетворению потребностей перемещенных лиц и принимающих общин, обосновавшихся в Сюникской области, и обеспечению достойных условий жизни.