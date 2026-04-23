    Армения, Греция и Кипр подписали программу сотрудничества в обороне на год

    Армения, Греция и Кипр подписали программы сотрудничества в оборонной сфере, рассчитанные на один год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Армении.

    Согласно информации, в Кипре состоялись двусторонние армяно-кипрские и трехсторонние армяно-греко-кипрские оборонные консультации.

    "В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и дальнейшие шаги сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, проводимым реформам в оборонной сфере и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.

    По данным ведомства, стороны высоко оценили динамику развития сотрудничества в последние годы.

    "По итогам консультаций руководители подразделений, отвечающих за международное военное сотрудничество трех стран, подписали программы, рассчитанные на один год, по сотрудничеству в оборонной сфере в двустороннем формате Армения-Кипр и трехстороннем формате Армения–Греция–Кипр", - подчеркивается в информации

    Армения Кипр Греция Оборонное сотрудничество Минобороны Армении
    Ermənistan, Yunanıstan və Kipr müdafiə sahəsində əməkdaşlıq proqramı imzalayıb

