Армения, Греция и Кипр подписали программу сотрудничества в обороне на год
- 23 апреля, 2026
- 16:58
Армения, Греция и Кипр подписали программы сотрудничества в оборонной сфере, рассчитанные на один год.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны Армении.
Согласно информации, в Кипре состоялись двусторонние армяно-кипрские и трехсторонние армяно-греко-кипрские оборонные консультации.
"В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и дальнейшие шаги сотрудничества в двустороннем и трехстороннем форматах, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, проводимым реформам в оборонной сфере и другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, стороны высоко оценили динамику развития сотрудничества в последние годы.
"По итогам консультаций руководители подразделений, отвечающих за международное военное сотрудничество трех стран, подписали программы, рассчитанные на один год, по сотрудничеству в оборонной сфере в двустороннем формате Армения-Кипр и трехстороннем формате Армения–Греция–Кипр", - подчеркивается в информации