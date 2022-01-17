Армения готова открыть границы с Турцией без предварительных условий

Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу.

Армения готова без предварительных условий начать урегулирование отношений с Турцией и открыть границу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на заседании парламента заявил его вице-спикер Акоп Аршакян.

14 января в Москве при посредничестве замглавы МИД России Андрея Руденко состоялась первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по урегулированию отношений. Они договорились вести диалог в конструктивном и деполитизированном ключе, чтобы выявить точки соприкосновения.

В 1993 году Турция закрыла воздушную и наземную границы с Арменией. Воздушная граница была открыта в 1995 году.

Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования в 2021 году. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, Ереван представляет заместитель председателя парламента Рубен Рубинян.