Армения экстрадировала в Узбекистан обвиняемого в мошенничестве

Армения экстрадировала в Узбекистан мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и сбыте фальшивой иностранной валюты.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.

"Обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах и сбыте фальшивой иностранной валюты, был экстрадирован 10 сентября. Решение принято в строгом соответствии с международными договорами и обязательствами Армении в сфере правовой помощи и сотрудничества в уголовных делах", - отметили в ведомстве.