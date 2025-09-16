Армения экстрадировала в Узбекистан обвиняемого в мошенничестве
В регионе
- 16 сентября, 2025
- 12:20
Армения экстрадировала в Узбекистан мужчину, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах и сбыте фальшивой иностранной валюты.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Генпрокуратуре страны.
"Обвиняемый в мошенничестве в особо крупных размерах и сбыте фальшивой иностранной валюты, был экстрадирован 10 сентября. Решение принято в строгом соответствии с международными договорами и обязательствами Армении в сфере правовой помощи и сотрудничества в уголовных делах", - отметили в ведомстве.
