Армения экстрадировала в Турцию двух подозреваемых в оргпреступности

Армения экстрадировала в Турцию двух лиц, обвиняемых в организованной преступности.

Армения экстрадировала в Турцию двух лиц, обвиняемых в организованной преступности.

Как передает Report , об этом сообщили в турецком МИД.

Согласно информации, запрос турецкой стороны был направлен по линии Интерпола.

"19 января 2025 года Армения в ответ на запрос в рамках "красного уведомления" Интерпола передала двух лиц, занимавшихся организованной преступной деятельностью в нашей стране. Турция высоко оценивает сотрудничество Армении в этом вопросе", – подчеркивается в сообщении.

Отметим, что "красное уведомление", которое представляет собой инструмент, наиболее близкий к международному ордеру на арест, – это международное оповещение о розыске и аресте разыскиваемого лица с целью экстрадиции.