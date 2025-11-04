Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    • 04 ноября, 2025
    • 13:04
    Армения удовлетворила ходатайство Германии об экстрадиции подозреваемого в ограблении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение об этом приняла генпрокурор страны Анна Вадапетян.

    "Гражданин Э.К., которого обвиняют в краже в крупных размерах путем незаконного проникновения в жилище, покушении на кражу и повреждении чужого имущества, передан компетентным органам ФРГ", - говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.

