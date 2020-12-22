"Армения без Никола": в Ереване проходит митинг оппозиции

22 декабря оппозиция объявила днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки

В центре Еревана проходит многотысячный митинг оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на Spurnik Armenia, оппозиция уверена, что глава правительства должен уйти, так как предал национальные интересы.

22 декабря обьявлен ими днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки.

"За два с половиной года он дошел до того, что людям уже противно произносить имя Никол", - сказал представитель "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, присутствующий на площади.

Он призвал изменить призыв оппозиции и, вместо "Армения без Никола", скандировать "Армения без него".

В свою очередь представители оппозиции подчеркнули, что это – не борьба между партиями, а движение за спасение родины.