Армен Григорян: Мы готовы продолжить переговоры по заключению мирного соглашения с Азербайджаном

"Для заключения мирного соглашения с Азербайджаном мы готовы продолжить переговоры в этом формате и, по возможности, до конца года подписать мирное соглашение.

"Для заключения мирного соглашения с Азербайджаном мы готовы продолжить переговоры в этом формате и, по возможности, до конца года подписать мирное соглашение".

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью местной прессе.

"Есть возможность продолжить эти переговоры на других уровнях, например, в Вашингтоне. Армения готова, и мы надеемся, что такая встреча состоится”, - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему армянская сторона до сих пор не поехала в Москву, Григорян ответил: "Мы идем туда, где считаем важным, где видим возможности и получаем четкие предложения".