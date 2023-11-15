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Армен Григорян: Мы готовы продолжить переговоры по заключению мирного соглашения с Азербайджаном

Армен Григорян: Мы готовы продолжить переговоры по заключению мирного соглашения с Азербайджаном "Для заключения мирного соглашения с Азербайджаном мы готовы продолжить переговоры в этом формате и, по возможности, до конца года подписать мирное соглашение.
В регионе
15 ноября 2023 г. 00:55
Армен Григорян: Мы готовы продолжить переговоры по заключению мирного соглашения с Азербайджаном

"Для заключения мирного соглашения с Азербайджаном мы готовы продолжить переговоры в этом формате и, по возможности, до конца года подписать мирное соглашение".

Как сообщает Report, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью местной прессе.

"Есть возможность продолжить эти переговоры на других уровнях, например, в Вашингтоне. Армения готова, и мы надеемся, что такая встреча состоится”, - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, почему армянская сторона до сих пор не поехала в Москву, Григорян ответил: "Мы идем туда, где считаем важным, где видим возможности и получаем четкие предложения".

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Версия на азербайджанском языке Armen Qriqoryan: "Azərbaycanla sülh sazişini yekunlaşdırmaq üçün danışıqları davam etdirməyə hazırıq”

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