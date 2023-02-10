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Архитектор обрушившегося в Турции жилого комплекса задержан при попытке бегства из страны

Архитектор обрушившегося в Турции жилого комплекса задержан при попытке бегства из страны Архитектор разрушенного в результате землетрясения в городе Антакье провинции Хатай жилого комплекса Renessans Residence Мехмет Яшар Джошкун был задержан при попытке бегства из страны.
В регионе
10 февраля 2023 г. 20:13
Архитектор обрушившегося в Турции жилого комплекса задержан при попытке бегства из страны

Архитектор разрушенного в результате землетрясения в городе Антакья провинции Хатай жилого комплекса Renessans Residence Мехмет Яшар Джошкун был задержан при попытке бегства из страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В высотном здании Renessans Residence, строительство которого было завершено в 2012 году, было 250 квартир.

Мехмет Яшар Джошкун был задержан в Стамбульском аэропорту.

Напомним, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 19 388 человек. В результате стихийного бедствия ранен 77 771 человек.

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Версия на английском языке Architect of Renaissance Residence that collapsed in earthquakes in Turkiye's Hatay detained
Версия на азербайджанском языке Hatayda baş vermiş zəlzələ nəticəsində dağılan “Renessans Residence”in memarı saxlanılıb

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