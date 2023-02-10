Архитектор обрушившегося в Турции жилого комплекса задержан при попытке бегства из страны

Архитектор разрушенного в результате землетрясения в городе Антакье провинции Хатай жилого комплекса Renessans Residence Мехмет Яшар Джошкун был задержан при попытке бегства из страны.

Архитектор разрушенного в результате землетрясения в городе Антакья провинции Хатай жилого комплекса Renessans Residence Мехмет Яшар Джошкун был задержан при попытке бегства из страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В высотном здании Renessans Residence, строительство которого было завершено в 2012 году, было 250 квартир.

Мехмет Яшар Джошкун был задержан в Стамбульском аэропорту.

Напомним, что число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 19 388 человек. В результате стихийного бедствия ранен 77 771 человек.