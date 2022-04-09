О нас
Аудио новости

Арестович: В течение следующих двух недель будут происходить тяжелые бои

Арестович: В течение следующих двух недель будут происходить тяжелые бои В течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, РФ активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.
В регионе
9 апреля 2022 г. 15:46
Арестович: В течение следующих двух недель будут происходить тяжелые бои

В течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, РФ активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда (на Донбасс - УНИАН), политическое руководство ставит задачу довольно жестко. Путин начал кампанию с девяти операционных направлений - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. Они не имеют сил наступать", – заявил Арестович.

Попытки провести скрытую мобилизацию для компенсации потерь провалились, поэтому Россия до сих пор испытывает недостаток техники и личного состава.

"Россия сейчас пуста, там фактически нет армии. ИЗ 120 батальонов, которые они привлекли, около 20 уничтожены полностью, около 40 частично не боеготовые: значит, они понесли потери более 60%. Единственное место, где они пытаются наступать это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути снабжения, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить", – подчеркнул Арестович.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Presidential Office: Decisive battles will take place in the next two weeks 
Версия на азербайджанском языке Prezident Ofisi: "Qarşıdakı 2 həftədə müharibənin taleyini həll edəcək şiddətli döyüşlər olacaq"

Другие новости из категории

Ашхабад готовит встречу лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции
Ашхабад готовит встречу лидеров Туркменистана, Азербайджана и Турции
9 апреля 2022 г. 15:27
СМИ: канцлер Австрии прибыл в Киев
СМИ: канцлер Австрии прибыл в Киев
9 апреля 2022 г. 15:04
Назначены два советника президента Туркменистана
Назначены два советника президента Туркменистана
9 апреля 2022 г. 14:59
Никол Пашинян отправится в РФ с рабочим визитом 19 апреля
Никол Пашинян отправится в РФ с рабочим визитом 19 апреля
9 апреля 2022 г. 14:25
Италия выступила за включение Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Италия выступила за включение Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 апреля 2022 г. 14:10
Зеленский: Турция и Китай могут стать гарантами безопасности Украины
Зеленский: Турция и Китай могут стать гарантами безопасности Украины
9 апреля 2022 г. 13:26
Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма
Иран ввел санкции против девяти американцев за поддержку терроризма
9 апреля 2022 г. 13:05
Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи
Евросоюз выделил Украине дополнительно 500 млн евро помощи
9 апреля 2022 г. 12:49
Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев
Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев
9 апреля 2022 г. 12:47
Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана
Мирзиёев подписал указ о начале приватизации крупнейших предприятий Узбекистана
9 апреля 2022 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi