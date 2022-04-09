Арестович: В течение следующих двух недель будут происходить тяжелые бои

В течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, РФ активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

В течение следующих двух недель на Донбассе будут происходить тяжелые бои, которые определят судьбу следующей фазы войны. Кроме того, РФ активизировали усилия в направлении Запорожья и Херсона.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Судя по тому, сколько людей они бросают туда (на Донбасс - УНИАН), политическое руководство ставит задачу довольно жестко. Путин начал кампанию с девяти операционных направлений - Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, Луганская и Донецкая области, Мариуполь, Херсон, Мелитополь, Запорожье. Сейчас она идет только по двум. Зона ООС, Мариуполь и немного в сторону Запорожья и Херсона. На шести направлениях они потерпели поражение. Они не имеют сил наступать", – заявил Арестович.

Попытки провести скрытую мобилизацию для компенсации потерь провалились, поэтому Россия до сих пор испытывает недостаток техники и личного состава.

"Россия сейчас пуста, там фактически нет армии. ИЗ 120 батальонов, которые они привлекли, около 20 уничтожены полностью, около 40 частично не боеготовые: значит, они понесли потери более 60%. Единственное место, где они пытаются наступать это Донбасс. Там за восемь лет налажены пути снабжения, подавлено украинское сопротивление, некому партизанить", – подчеркнул Арестович.