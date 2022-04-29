Арестович: В начале войны войска РФ предприняли две попытки штурма резиденции Зеленского

В начале войны российские войска предприняли две попытки штурма резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

В начале войны российские войска предприняли две попытки штурма резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил советник председателя Офиса президента Алексей Арестович.

"В начале российского вторжения военные сообщили, что российские ударные группы десантировались в Киеве, чтобы убить или захватить президента и его семью. Зеленский и некоторые его соратники перевезли родных на Банковую, но стало понятно, что это не самое безопасное место. С наступлением вечера вокруг правительственного квартала началась стрельба. Охранники выключили свет в комплексе и принесли Зеленскому и примерно десятку его помощников бронежилеты и автоматы. Лишь некоторые из них умели обращаться с оружием", — сказал Арестович.

По его словам, охранники Зеленского призвали его немедленно покинуть резиденцию: "Некоторые дома находятся достаточно близко, чтобы бросить гранату в окно или сделать выстрел из снайперской винтовки. С того дня и до сих пор Офис президента работает в условиях изоляции", - подчеркнул Арестович.