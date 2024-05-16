На азербайджано-армянской границе будут установлены новые столбы

На азербайджано-армянской границе будут установлены новые столбы.

На азербайджано-армянской границе будут установлены новые столбы.

Как передает Report , об этом сообщили агентству "Арменпресс" в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра Республики Армения.

Согласно информации, пограничники с обеих сторон разместятся на согласованной азербайджано-армянской границе в течение ближайших 8-9 дней, где уже установлены столбы.

В аппарате армянского премьера отметили, что на участке Хейримли (Азербайджан) - Киранц (Армения) три координаты были определены с помощью компьютера, столбы будут установлены позже.

Напомним, что ранее на азербайджано-армянской границе под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна 15 мая 2024 года состоялась 9-я встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой (АР) и Республикой Армения (РА) и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

В ходе встречи стороны согласовали протокол-описание отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА).