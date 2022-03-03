Арестович: Наступление российских войск на Харьков замедлилось

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что наступление на Харьков российских войск замедлилось.

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что наступление на Харьков российских войск замедлилось.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время ежедневного брифинге в Киеве, 3 марта.

Россияне пытаются окружить город, однако несут большие потери.

"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", - сказал Арестович.