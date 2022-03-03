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Арестович: Наступление российских войск на Харьков замедлилось

Арестович: Наступление российских войск на Харьков замедлилось Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что наступление на Харьков российских войск замедлилось.
В регионе
3 марта 2022 г. 16:47
Арестович: Наступление российских войск на Харьков замедлилось

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что наступление на Харьков российских войск замедлилось.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил во время ежедневного брифинге в Киеве, 3 марта.

Россияне пытаются окружить город, однако несут большие потери.

"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", - сказал Арестович.

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Версия на английском языке Ukraine Presidential Administration: Russian attacks on Kharkiv slow down
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Aparatı: “Rusların Xarkov şəhərinə hücumu səngiyib”

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