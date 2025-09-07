Арестован начальник полиции Антальи

Глава Управления безопасности Антальи Илькер Арслан, отстраненный от должности Министерством внутренних дел Турции, явился в полицию с повинной.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, на его место назначен заместитель Мурат Баз.

Генпрокуратура Антальи выдала ордер на арест Арслана по обвинениям в "посредничестве во взяточничестве, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и незаконном владении имуществом".

Отмечается, что имя Арслана фигурировало в материалах расследования по делу о взяточничестве в отношении мэра Антальи Мухиттина Бёджека, арестованного в июле этого года. Мэр Антальи, представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (CHP), был задержан 5 июля, а затем арестован. Его обвиняют в ряде правонарушений, включая получение взяток.